17.06.2019 21:18
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Abdullah Gül'den "Mursi" paylaşımı

Abdullah Gül

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Mısır'ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin şehadetini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, " Mısır'ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin şehadetini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Gül, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Abdullah Gül, paylaşımında şunları kaydetti:
"Mısır'ın ilk ve tek demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin şehadetini büyük bir üzüntüyle karşıladım. Kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA
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