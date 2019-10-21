Abdullah Gül harekete geçti! İki eski bakan için yeni parti iddiası

AKP'den istifa ederek parti kurma çalışmalarına başlayan eski bakan Ali Babacan'a 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den destek geldi. Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almaları için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bazı eski bakanlarla özel olarak temas sağladığı iddia edildi.

Ankara kulislerinde konuşulan bilgiye göre, AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapan Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün'ün Ali Babacan'ın oluşumunda yer alacağı ifade edilirken, Abdullah Gül'ün de hem AK Parti'de aktif siyaset yaptığı dönemden hem de Cumhurbaşkanlığı döneminden kendisine yakınlığı bulunan bazı eski bakanlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

GÜL, İKİ ESKİ BAKANLARLA TEMAS HALİNDE

Yeniçağ gazetesinin de Ali Babacan'a yakın bir kaynaktan aktardığını belirttiği haberine göre, AKP iktidarının ilk Milli Eğitim Bakanı olan Erkan Mumcu'ya teklif götürülmesine izin vermeyen Gül'ün, AK Parti iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı yapan bir başka isim olan Nimet Baş ile (Çubukçu) temas halinde olduğu belirtildi. Gül'ün temasta olduğu bir diğer ismin, eski Devlet Bakanı Aliye İslam Kavafoğlu olduğu iddia edildi.

BABACAN YIL SONUNDA PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.