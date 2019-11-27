Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı

Beştepe'ye giden CHP'li isim iddiası gündemdeki yerini korurken Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ikinci kez görüştüklerine dair bir duyum aldıklarını iddia etmişti. Bu iddianın sorulduğu Abdullah GÜl'ün Basın Danışmanlığı böyle bir görüşmenin olmadığını açıkladı.

YetkinReport haberine göre; Gül'ün Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada bu yöndeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmadığı belirtildi.

24 HAZİRAN ÖNCESİ İKİ İSİM GÜL'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Akar ve Kalın'ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Gül'ün İstanbul, Ayazağa'daki çalışma mekanının yanındaki askeri alana helikopterle inerek üç saat civarında görüştükleri, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen "adaylığını koymaması" ricasını ilettikleri bildirilmişti.

2. GÖRÜŞME İDDİASI YALANLANDI

Gül'ün Basın Bürosu, bu görüşme ardından Akar ve Kalın ikilisiyle başka herhangi bir görüşme olmadığını da bildirdi; böylece Erdoğan'ın Gül'e, Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlıklarına dair bu kanalla bir telkinde bulunduğu spekülasyonu da şu aşamada doğrulanmamış oldu.

Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlıklarını hızlandırdığı ve konuşmaya başladığı bir sırada, Babacan'ı desteklediği bilinen Gül hakkında ortaya atılan bu iddia siyasi kulisleri hareketlendirmişti.

NE OLMUŞTU?

Beştepe'ye giden CHP'li isim iddiası gündemdeki yerini korurken, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'tan Abdullah Gül'le ilgili önemli bir iddia geldi. Kurdaş, " Bize gelen bir bilgiye göre de Sayın Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ikinci kez geçtiğimiz günlerde tekrar görüşmeye gittiğine dair bir duyum aldık. Hatta bu, haber olarak da bu bilgiler, bu kulis haber, yayın kurulumuzda önümüze geldi. Ama ikinci, üçüncü teyitleri yapmadığımız için, yapamadığımız için, bu konunun doğru olmama ihtimalini de yüksek gördüğümüz için biz bu konuyu haber yapmadık." demişti