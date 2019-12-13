Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, dedim

AK Parti kurucularından, 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Ocak Medya internet sitesindeki yazısında İstanbul Şehir Üniversitesi'yle ilgili tartışmaları ele aldı. Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen İstanbul Şehir Üniversitesi'yle ilgili konuşmanın ayrıntılarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık'taki konuya ilişkin açıklamasında Abdullah Gül'ün Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak kendisini aradığını söylemişti. Erdoğan, "Tabii bizi halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. Dedi işte 'Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz.' Kendisine dedim ki 'Temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. Hamdolsun 17 yıldır bizim dönemimizde, bizim bankalarımızın hiçbirisi kasaları boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız.'" ifadelerini kullanmıştı.

GÜL: 'HUKUK İÇİNDE ÇÖZÜM ÜRETEBİLİR' DEDİM

"Kasıtlı veya değil bu sözlerden Abdullah Gül'ün kendisinden hukuk dışı bir talepte bulunduğu iması ortaya çıkıyor" diyen Tekelioğlu bunun üzerine Abdullah Gül'ü aradığını yazdı. Tekelioğlu, Gül'ün kendisine yaptığı şu açıklamalara yer verdi:

"Ben tartışmaya dâhil olmayı çok istemedim ancak ortada güzel bir Üniversite var, saygınlığı yüksek, kontenjanlarındaki doluluk oranı vakıf üniversitelerinin ortalamasının üstünde… Ülkemizin en seçkin Hocaları burada görev yapıyor. Açılışını Tayyip Beyle beraber yaptığımız, Mütevelli Heyet Başkanı olarak hepimizin yakından tanıdığı Ömer Dinçer'in görev yaptığı güzide bir Üniversite… Vakıf Üniversitelerini denetleyen YÖK'ün raporlarında en ufak bir sıkıntı yok.

"HUKUK DIŞI BİR YOL ÖNERMEK AKLIMDAN GEÇMEZ"

"Bana sürekli olarak bu konuda bir şeyler söylemem için ısrar edenler oldu. Onlara ben telefonla gerekli teması yaptım demek zorunda kaldım, basının bu şekilde haberi oldu, yoksa bu telefon irtibatını duyurmak bile istememiştim.

"Düşüncelerimi başka bir mecrada açıklayabilirdim ama maksat üzüm yemek olsun dedim ve Tayyip Beyi aradım. Kendisine de 'siz bir çözüm yolu bulabilirsiniz, devir işlemini yanlış bulmakta haklı olabilirsiniz, ama hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, mesela şartları olgunlaştırılmış yeniden tahsis düşünülebilir' dedim. Sonra da: 'Üniversite kendi gelirleriyle borcunu ödeyebileceğini söylüyor, bunu Ömer Dinçer de teyit ediyor, Halk Bankasıyla üniversite daha önce anlaşmıştı, kaldı ki teminatlar da yeterli, bu kolaylık başka işletmelere gösteriliyorsa bir üniversite bunu haydi haydi hak eder, bu çerçevede bir çözüm bulunabilir' diye ilave ettim. Hukuk dışı bir yol önermek aklımdan bile geçmez."

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

ERDOĞAN'DAN DOLANDIRICILIK İTHAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.