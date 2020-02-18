Abdullah Gül: Siyasal islam, tüm dünyada çöktü

Abdullah Gül, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Gül'ün o açıklamalarından biri de; tüm dünyada siyasal islamın çöktüğünü ifade etmesi oldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'la söyleşi gerçekleştirdi. Gül, söyleşide parlamenter sistemden, Gezi Parkı'na, Ali Babacan'la ilişkisinden, siyasal islama kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Gül, AK Parti'de görev aldığı dönemde siyasal islamın çöküşünü gördüklerini ve koptuklarını ancak bunun sürdürülemediğini belirtti. Söyleşide o kısımlar şu şekilde yer aldı.

"YÖNETİM ŞEKLİMİZİ İSLAM DÜNYASINA İLHAM OLDU"

Yıldıray Oğur: AK Parti tecrübesi dindar insanların, İslami hareketlerin demokrasiyle bir araya gelebileceği tecrübesi İslam dünyasındaki ülkelere ve İslami hareketlere de model olmuştu.

Abdullah Gül: Bu söylediğiniz çok doğru. Benim de en önem verdiğim konulardan biridir. Dindar insanların ve siyasi hareketlerin özgürlükçü olabilmesi olağanüstü önemi haiz bir konu. İslami kimlikli siyasi hareketler demokrat ve özgürlükçü olduklarında, temel insan haklarını evrensel anlamda benimsedikleri ve uyguladıkları takdirde, iktidar geldiklerinde de iyi yönetişimi gerçekleştirmiş olurlar. Bunun örneğini ilk dönemimizde verdik ve dindar insanların devlet yönetimini nasıl rasyonel esaslara göre yönetebildiklerini sergiledik. Bu başarı tüm İslam dünyasına ve hatta İslami hareketlere bir dönem ilham kaynağı oldu. Şimdi Siyasi İslam'ın çöküşü diye çok tartışmalar var.

Yıldıray Oğur: Siyasi İslam'ın çöktüğünü mü düşünüyorsunuz?

Abdullah Gül: Öyle, tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi.