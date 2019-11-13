Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AKP'den ayrılıp parti kurma çalışması başlayan eski Bakan Ali Babacan'a, partide yer almak istemediğini ama her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Babacan'a yakın kaynaklar, partinin kurucular kurulunun 60-70 kişiden oluşacağını, tüzük ve programının hazır olduğunu, genel merkez binası için de dört ayrı alternatifi değerlendirdiklerini dile getirdi. Ali Babacan, aralık sonuna kadar partinin kuruluşunu gerçekleştirecek.

"GÜL, BABACAN'IN PARTİSİNDE YER ALMAYACAK"

Haberde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili ise aynen şu ifadeler yer aldı: "Edinilen bilgilere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Babacan'ın kuracağı partide yer almayacak. Ancak, Babacan ve ekibi ile yapılan görüşmelerde Gül'ün 'Ben her türlü desteğe hazırım. Gerek fikir verme anlamında gerekse de bazı isimlerin partiye desteğini sağlama ve ilişkileri yürütme anlamında destek vereceğim' dediği öğrenildi."

BABACAN'IN EKİBİ DAVUTOĞLU'NA "BİZE DESTEK VER" TEKLİFİ GÖTÜRDÜ

Öte yandan Babacan'la birlikte harekete eden bazı isimlerin, geçtiğimiz aylarda Davutoğlu ile de son bir görüşme yaptığı iddia edilen haberde, "Bu görüşmede, Davutoğlu'na yeni bir parti kurmak yerine kendilerine dışarıdan destek verilmesi talep edildi. Ancak Davutoğlu'nun 'Biz çok yol aldık. Artık geri dönüşü olmaz' dediği belirtildi. Babacan'a yakın kaynaklar Davutoğlu ile aynı siyasi organizasyonun içinde almanın artık mümkün görünmediğini belirterek 'O kapı kapandı' dedi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.