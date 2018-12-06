Abdullah Gül'ün İş Adamı Akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu da Konkordato İlan Etti

Nakit sıkıntısına düşüp de konkordato isteyen şirketlerin sayısı artıyor. Son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün akrabası Mehmet Celalettin Satoğlu'nun sahibi olduğu Metsan İnşaat da konkordato istedi. Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Kartal'daki Metsan Nexus isimli büyük projesi ile bilinen Metsan İnşaat, konkordato ilan etti.

ŞİRKETE 3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Makemesi'nden çıkarılan karara göre şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet verildi. Mahkeme heyeti konkordato davasına ilişkin şirkete konkordato komiseri olarak Mehmet Ali Güldal ve Mehmet Emin Öztaş'ı atadı.

Metsan İcra Kurulu Üyesi Cemalettin Satoğlu

OTEL, AVM, KONUT VE OFİS İNŞA EDİYOR

Konut, AVM, ofis, otel inşa eden Metsan Nexus'un çizimi, ABD'de terör saldırısı ile yıkılan İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen binanın konsept tasarımını da yapan şirket Daniel Libeskind tarafından yapılmıştı.

METSAN İNŞAAT FAALİYETLERİ

"1961 yılında inşaat firması kurarak iş hayatına atılan Mehmet Satoğlu, bu firmayı 1966 yılında Metsan İnşaat olarak kurumsallaştırdı. Metsan İnşaat 1970'lerde Ankara Üniversitesi Morfoloji binası, Türk Standartları Enstitüsü, Göztepe SSK Hastanesi gibi pek çok önemli kamu projelerine imza attı. 1978 yılında da Sincan'da Türkiye'nin ilk 1000 konutluk toplu konut projesini tek seferde gerçekleştirdi. Projelerine yenilikçi anlayış ile yaklaşan Metsan, deprem riskini dikkate alarak 1980 yılında Türkiye'nin ilk radye temelli brüt beton konut binasını inşa etmişti."