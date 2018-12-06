Abdullah Gül'ün, Yaklaşık 3 Hafta Önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Görüştüğü Ortaya Çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaklaşık 3 hafta önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, geçtiğimiz Ekim ayında ise SP lideri Temel Karamollaoğlu ilegörüştüğünü duyurdu.

SELVİ: KEMAL KILIÇDAROĞLU 3 HAFTA ÖNCE ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜ

CNN TÜRK kanalında yayınlanan programda açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Abdullah Gül arasında yaklaşık 3 hafta önce bir görüşme yapıldığını belirtti. Selvi, görüşmeye ilişkin "Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile Kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temel Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisine sormuştum." dedi.

"GÜNCEL SİYASET KONUŞULMADI"

Selvi, görüşmenin içeriği ile ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var." ifadelerini kullandı.

"GÜL, KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ"

Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşme ise ekim ayında gerçekleşiyor. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız." ifadelerini kullandı