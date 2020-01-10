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Abdullah Gül Üniversitesi - Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) İş Birliği

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Almanya'da, dünyanın en büyük ulaştırma ve lojistik firması, Avrupa'nın ise en büyük demiryolu işletmecisi olan Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

10.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:05Abdullah Gül Üniversitesi - Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) İş Birliği
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), 'da, dünyanın en büyük ulaştırma ve lojistik firması, 'nın ise en büyük demiryolu işletmecisi olan Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla, AGÜ öğrencileri Almanya'da Deutsche Bahn firmasında staj yapabilecek.

İş birliği anlaşması, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Deutsche Bahn'ın üst düzey yöneticileri Andreas Wegerif, Vincent van Houten ve Olena Tsymbal'ın katıldığı toplantıda imzalandı.

AGÜ öğrencilerinin Deutsche Bahn firmasında staj yapabileceği anlaşma kapsamında, ortaklaşa uluslararası proje ve etkinlikler gerçekleştirilecek, ortak Ar-Ge çalışmaları ve araştırma projeleri ile seminer ve dersler de düzenlenebilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği konusunda aktif çalışmalar yürüten AGÜ'nün yaptığı bu anlaşma ile aynı zamanda, Kayseri ulaşımı için Ar-Ge faaliyetleri yapılması da düşünülüyor.

Deutsche Bahn firması yöneticilerinin, önümüzdeki aylarda AGÜ'ye ve Kayseri'ye yapacakları ziyarette de çeşitli iş birliği alanları belirlenecek. - KAYSERİ

Abdullah Gül Üniversitesi, Almanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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