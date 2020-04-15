Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Abdullah Gül Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına üç boyutlu yazıcılarla destek

AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü, üç boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanları için yüz siperliği ve maske üretimine başladı.

15.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:23
Abdullah Gül Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına üç boyutlu yazıcılarla destek
AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü, üç boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanları için yüz siperliği ve maske üretimine başladı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nün laboratuvarında, Makine, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin üç boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanları için 7 gün 24 saat maske ve yüz siperliği üretilmeye başlandı.

Ülkemizde ve tüm dünyada Covid-19 hastalığının yayılması ise kişisel hijyen ve korunma çok büyük önem kazandığı bugünlerde, sağlık çalışanlarına bir destek de Abdullah Gül Üniversitesi'nden geldi. AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü, özellikle sağlık çalışanlarının maske ve yüz siperliği kullanmaya başladıkları bu dönemde, yüz siperliği imal etmeye başladı. Maske ve yüz siperlikleri, Makine Mühendisliği Bölümü'nün laboratuvarında, öğrenciler tarafından, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin de üç boyutlu yazıcıları ile üretiliyor.

Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan kişilerin bir araya gelerek sağlık çalışanlarına yardım etmek için kurdukları bir topluluk olan "3 boyutlu destek oluşumu" bünyesinde üretilmekte olan yüz siperleri, Abdullah Gül Üniversitesi'nin finansmanı ile imal edilerek, gönüllülük esasına göre karşılıksız, bağış olarak sağlık çalışanlarına sunulacak. Maske ve yüz siperleri Türkiye'de, 28 adet 3 boyutlu yazıcı ile, en fazla 3 boyutlu yazıcıya sahip olan Abdullah Gül Üniversitesi'nde, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci'nin gözetiminde, Pakistan uyruklu Fasih Munir Malik ve Syed Faiz Ali adlı Makina Mühendisliği öğrencileri tarafından imal ediliyor.

Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Keçeci, özellikle yabancı öğrencilerin bu çalışmaya gönüllü olarak katılmalarından ve Kayseri 'deki sağlık çalışanlarına destek vermelerinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Kayseri Şehir Hastanesi'nin 4 bin 300 çalışan ve 3 binden fazla, Kayseri'deki diğer sağlık kuruluşlarının da 4 binin üzerinde yüz siperi ve maskeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Prof. Keçeci, ürettikleri maske ve yüz siperlerini bu kurum ve kuruluşlarına ileteceklerini kaydetti.

Prof. Keçeci, Makine Bölümünün inovasyon laboratuvarında 28 adet 3 boyutlu yazıcı ile 24 saat imalat yaptıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Güncel ››Abdullah Gül Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına üç boyutlu yazıcılarla destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:21: E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı - Haber 11:20: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde - Haber 11:20: Bütçe, Mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi - Haber 11:20: SİVAS İki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:19: Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm yükü demiryollarımız sırtlandı - Haber 10:51: Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler