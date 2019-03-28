Abdullah Gül Üniversitesi Öğrencileri "3. Kariyer Mutfağı" Etkinliğiyle Firma Yöneticileriyle Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), "Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bu yıl mezun olacak öğrencilerin firmalarla bir araya gelip, hem iş bulabilmelerine hem de staj için firma bulabilmelerine imkan sağlandı.

ÇOK SAYIDA FİRMA YÖNETİCİSİ VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ DAVET EDİLDİ

Bu yıl 3'ncüsü düzenlenen "Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma" etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu ve fuaye alanında yapıldı. Etkinliğe aralarında yönetici ve İnsan Kaynakları Müdürlerinin de bulunduğu yerel, ulusal ve uluslararası çok sayıda firma katıldı.

AÇILIŞ TÖRENİNE REKTÖR PROF. DR SABUNCUOĞLU DA KATILDI

AGÜ Kariyer ve İstihdam Ofisi tarafından organize edilen etkinlik, düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılış törenine Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, akademisyenler, firma yöneticileri ve İnsan Kaynakları Müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖĞRENCİLERE KARİYER PLANLAMASI TAVSİYESİNDE BULUNDU

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğrencilere kariyerlerini geçmişe göre değil geleceğe bakarak planlamalarını önerdi. Öğrencilere, "Siz bambaşka bir dünyada yaşayacaksınız" diyen Prof. Dr. Sabuncuoğlu, dünyanın hızla değişmekte olduğunu ve değişen dünyada akıllı sistemlerin, dijitalleşmenin, veri toplama ve veri analizlerinin öne çıkacağının ön görülmekte olduğunu söyledi.

AÇILIŞTA MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DA KONUŞMA YAPTI

Açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Abdullah Gül Üniversitesi'nin, öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmacıları ile Kayseri'ye ayrı bir üniversite vizyonu ve misyonu kazandırdığını söyledi.

AGÜ'nün ders işleyişi ve uygulamaları ile bilimde, araştırmada ve sosyal etkinlikler ile ülkemizde ses getirdiğini belirten Dr. Büyükkılıç, Üniversite-Sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini sergilediğini bu çalışma ile(Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma Etkinliği) eğitim ve bilim yanında bölge ekonomisine de yön verdiğini kaydetti.

DAVETLİ KONUŞMACILAR SUNUM YAPIP ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Daha sonra ise etkinliğe davetli konuşmacı (key note speaker) olarak katılan Allianz Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Aras ise "Geleceği şekillendirecek yetkinlikler ve meslekler" başlıklı sunum yaptı.

Prof. Dr.Aras sunumunda özellikle öğrencilere girişimcilik, şirketlerin istihdam edecekleri mezunlarda aradıkları özellikler hakkında bilgiler verdi. Günümüzde en çok talep gören işler, iş dünyasındaki küresel eğilimler, küresel riskler, teknolojideki hızlı değişim ve dönüşümleri anlatan Prof. Dr. Aras, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

ARNAS AGRO CEO'SU BEHİYE TEYMUR DA KONUŞMACI OLARAK KATILDI

"Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma" etkinliği daha sonra düzenlenen "Geleceğin İş Dünyası, Yeni Fırsatlar ve Girişimcilik" konulu panelle devam etti. Panele Tu¨rkiye-ABD İş Konseyi Kurumsal İletişim Komitesi Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Üyesi, KAGİDER Üyesi Zehra Öney, Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TİNK) CEO'su Zeynep Dereli, Angel Investor&Co-founder kurucularından Mine Öztu¨rk, ALTOY Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü D. Halit YILMAZ ve Arnas Agro CEO'su Behiye Teymur konuşmacı olarak katıldı. Geleceğin iş dünyasının gençlerden beklentileri ve girişimciliğin yeri konusunda interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi.

MEZUNLAR PANELİNDE İŞ BULMA SÜREÇLERİ PAYLAŞILDI

Ardından düzenlenen Mezunlar Paneli'nde ise AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Aspilsan'da çalışan Sami Kaya ile Aselsan'da çalışan Şu¨kru¨ Yasin Gu¨ven, Makine Mühendisliği Bölümü Mezunlarından, Stryker firmasında çalışan Berkay Gu¨ncan konuşmacı olarak katılıp, iş bulma süreçlerini ve iş yaşamındaki izlenimlerini paylaştı.

ETKİNLİK ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA SONA ERDİ

"Kariyer Mutfağı Firmalarla Buluşma" etkinliği sınıflarda ve toplantı salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile sona erdi. Etkinliğe katılan firmalar, firmalarını tanıtıcı stantlar da açtı.

KATILIMCI FİRMALAR

Gün boyu süren etkinliğinde şu firmalar katıldı:

Aselsan, Türk Kültür Vakfı, AIESEC, Mercedes, Koza Gold, Simfer, Kibar Holding, Solid, Elektron, Brissa, Vestel, Roketsan, Holiday Inn, Decathlon, Yataş, Mefa Yapı, Claribo, Divan City, Türknet, Stryker, Arven İnşaat, Başyazıcı Grup, Comfyteks, Ditaş, Hasçelik, Kayseri Ulaşım, Kayten, Molekül Yazılım, Netsim Yazılım, Viita Concept, Boydak Holding, Kayseri Şeker, Aspilsan, Isısan.