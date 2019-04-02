Abdullah Haluk Çetin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ESENYURT belediye başkan adayı olan Abdullah Haluk Çetin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ESENYURT ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Abdullah Haluk Çetin isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ESENYURT adayı Abdullah Haluk Çetin kimdir? Bağımsız İSTANBUL ESENYURT adayı Abdullah Haluk Çetin yüzde kaç oy aldı?

Abdullah Haluk Çetin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ESENYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Haluk Çetin ESENYURT ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ESENYURT ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Abdullah Haluk Çetin adlı Bağımsız adayı toplamda 155 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ESENYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.