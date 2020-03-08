Abdullah'ı amcası öldürdü
Abdullah'ı amcası öldürdüŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada amca Halil Yaşar yeğeni Abdullah Yaşar'ı (19), tüfekle vurarak öldürdü.
08.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:12
Abdullah'ı amcası öldürdü
ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada amca Halil Yaşar yeğeni Abdullah Yaşar'ı (19), tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Suruç İlçesine bağlı Yeğen Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Halil Yaşar ile yeğeni Abdullah Yaşar aynı mahallede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil Yaşar tüfekle yeğeni Abdullah Yaşar'a ateş açtı. Abdullah Yaşar'ı kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine giden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Abdullah Yaşar'ın öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan Halil Yaşar'ı yakalamak için çalışma başlattı.
ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesinde, kız alma meselesi yüzünden çıkan kavgada amca Halil Yaşar yeğeni Abdullah Yaşar'ı (19), tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Suruç İlçesine bağlı Yeğen Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan Halil Yaşar ile yeğeni Abdullah Yaşar aynı mahallede karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil Yaşar tüfekle yeğeni Abdullah Yaşar'a ateş açtı. Abdullah Yaşar'ı kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine giden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Abdullah Yaşar'ın öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan Halil Yaşar'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Abdullah'ı amcası öldürdü
Etiketler : Abdullah Yaşar, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı