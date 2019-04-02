Abdullah Kara Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA DÖŞEMEALTI belediye başkan adayı olan Abdullah Kara isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA DÖŞEMEALTI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Abdullah Kara isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA DÖŞEMEALTI adayı Abdullah Kara kimdir? BTP ANTALYA DÖŞEMEALTI adayı Abdullah Kara yüzde kaç oy aldı?

Abdullah Kara Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA DÖŞEMEALTI belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdullah Kara DÖŞEMEALTI ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. DÖŞEMEALTI ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Abdullah Kara adlı BTP adayı toplamda 26 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA DÖŞEMEALTI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.