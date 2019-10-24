Abdullah Öcalan'dan çiçek alan Doğu Perinçek, kendisini savundu: Teslim almaya gitmiştim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'la görüşüp çiçek almasıyla ilgili konuştu. Perinçek, CNN Türk'teki canlı yayında CHP'li Erdal Aksünger ile gergin anlar yaşadı. Aksünger'in kendisine fotoğrafı hatırlatması üzerine Perinçek, "Ben onu teslim almaya gitmiştim" dedi.

Gazeteci/Yazar Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'li Erdal Aksünger, AK Partili Mehmet Metiner ve Necdet Saraç konuk oldu.

Program esnasında CHP'li Aksünger ile Perinçek arasında gerginlik yaşandı. Perinçek, Aksünger ve CHP'ye hitaben "Sizin PKK'nız" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Aksünger tepki göstererek "Terörist başıyla fotoğraf çektiren sizsiniz" dedi. Necdet Saraç da "Apo'yla fotoğraf çektiren sizsiniz. Bizi PKK'lı ilan etmeyin. Bakın Apo'dan gül alan sizsiniz. Şimdi dönmüşsünüz bizi PKK'lı ilan ediyorsunuz. Önce aynaya bakın!" diyerek tepki gösterdi.

"BEN ONU TESLİM ALMAYA GİTMİŞTİM"

Aksünger ve Saraç'la tartışan Perinçek, terör örgütünün sözde lideriyle çekildiği fotoğrafla ilgili olarak "Ben onu teslim almaya gitmiştim" dedi.

Perinçek konuyla ilgili daha önce de pişman olmadığını söylemiş, çiçek alarak çok doğru bir şey yaptığını savunmuştu.