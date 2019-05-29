Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı

Sözde yazar Abdullah Şevki isimli şahsın çocuk istismarına dair yazdığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından benzer satırların Elif Şafak tarafından da kaleme alındığı ileri sürüldü. Şafak'ın Mahrem kitabında pedofiliyi öven ifadeleri kullandığı öne sürüldü.

Abdullah Şevki isimli şahsın, Zümrüt Apartman kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadeleri tepki çekmişti. Kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitabın yayıncı Alaattin Topçu da emniyete teslim oldu. Şevki'ye tepkiler devam ederken Elif Şafak'ın benzer satırlar kullandığı iddia edildi.

KİTABIN SATIŞI DEVAM EDİYOR

Doğan Kitap tarafından yayımlanan Mahrem isimli kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında Elif Şafak'ın kaleme aldığı ifadelerin cinsel istismarı övdüğü iddia edildi. Kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

Elif Şafak

İşte Mahrem kitabındaki ifadeler;