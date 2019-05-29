29.05.2019 13:24
Haberler» Güncel » Haber

Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı

Pedofiliyi öven sözde yazar Abdullah Şevki'nin çocuk istismarını öven ifadelerinin ardından benzer satırları ünlü yazar Elif Şafak'ın da kaleme aldığı iddia edildi.

Sözde yazar Abdullah Şevki isimli şahsın çocuk istismarına dair yazdığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından benzer satırların Elif Şafak tarafından da kaleme alındığı ileri sürüldü. Şafak'ın Mahrem kitabında pedofiliyi öven ifadeleri kullandığı öne sürüldü.

Abdullah Şevki isimli şahsın, Zümrüt Apartman kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadeleri tepki çekmişti. Kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu Abdullah Şevki gözaltına alındı. Kitabın yayıncı Alaattin Topçu da emniyete teslim oldu. Şevki'ye tepkiler devam ederken Elif Şafak'ın benzer satırlar kullandığı iddia edildi.

KİTABIN SATIŞI DEVAM EDİYOR

Doğan Kitap tarafından yayımlanan Mahrem isimli kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında Elif Şafak'ın kaleme aldığı ifadelerin cinsel istismarı övdüğü iddia edildi. Kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

Elif Şafak

İşte Mahrem kitabındaki ifadeler;

Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı" alt="Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı"/> Elif Şafak, 3. Sayfa, Magazin, Güncel


YORUMLAR (27)
...: abdullah şevki gibi bu aydın müsvetteside yargılansın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: bu ülkede devlet yokmu arkadaş her önüne gelen böyle kitaplar yazabiliyormu. memleket memleket olmaktan çıktı geçekten başımıza yakında taş yağacak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BU NASİL YAZAR: Nasil bu ki tg ap basilmadan onaydan nas il l gecer boyle igrenc boyle sapikca cumleleri kim nasil kurabilir bu kadini yazar statusune getirwn kim kucukken cok yapmislar bunu onu yaziyor belliki ama herkesin cocugu var allah bunlari helak etsin neyi bekliyirsa helak etmek icin bir onuda anlamis d3gilim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: BÖYLE İNSANLARA DEĞER VERİLİYOR BU ÜLKEDE BU NASIL BİR İĞRENÇLİKTİR HİÇ Mİ İNSAN UTANMAZ?
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
ADSIZ KOVBOY: Allah bu gibi yazarların belasını versin. bu ne iğrençliktir arkadaş. sırf kitap satmak için bir insan ne kadar alçalabilir. sizin yüzünüzden kitaptan soğuyor insanlar. lanet gelsin size.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın