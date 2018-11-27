27 Kasım 2018 Salı 10:53



27 Kasım 2018 Salı 10:53

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Saraycık Caddesinin ardından Yeni Mahalle'de bulunan Abdullah Sokak da sıcak asfaltla buluşuyor.Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Abdullah Sokak'taki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesinin ardından asfaltlama çalışmaları da başladı. İhtiyaç görülen her noktada çalışmalarına devam eden ekipler Abdullah Sokağı sıcak asfaltla buluşturarak yeni ve modern bir görünüme kavuşturuyor. İvedilikle ve özenle yürütülen çalışmalarda trafiğin aksamamasına özen gösteriliyor.Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, asfaltlama çalışmaları başlayan Abdullah Sokak ile ilgili olarak "Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Abdullah Sokağımızı da sıcak asfaltla buluşturuyoruz" dedi.Kentin alt yapısı kadar üst yapısına da önem verdiklerini belirten Başkan Bakıcı "Çalışmalarımız güçlü gelecek güçlü Bozüyük için kesintisiz olarak devam ediyor" dedi. - BİLECİK