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Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.

16.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:25
Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun amcasının oğlu İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Arnavutköy Devlet Hastanesi, Mahmut Ustaosmanoğlu, Kuran-ı Kerim, İstanbul, Güncel

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