Abdüllatif Şener, Abdullah Gül'ün Referansı ile Kılıçdaroğlu'nun Yanına Gitmiş

Habertürk yazarı Nagihan Alçı, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair "Bomba CHP kulisleri" başlıklı yazı kaleme aldı. Muharrem İnce'nin aday gösterilmeyeceğini söyleyen Alçı, İYİ Parti'nin İstanbul'da iki isme yeşil ışık yaktığını ifade etti.

"EĞİLİM YOKLAMASI YAPTIRMAYACAK"

"CHP'nin içinden çok çeşitli bilgiler aldım. Bugün sizlerle bunları paylaşacağım." diyen Alçı şekilde konuştu:

"Öncelikle İnce ile başlayayım. Hatırlarsanız kurultay tartışmaları boyunca nasıl ki Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmeyeceğini devamlı yazdıysam, bugün de aynı kesinlikle Muharrem İnce'nin İstanbul adayı yapılmayacağını yazıyorum. Kemal Bey, İnce'yi aday göstermeyecek. İstediği eğilim yoklamasını yaptırmayacak. Yaptırsa bu İnce'ye ciddi bir propaganda imkanı verir. Buna Genel Merkez kesinlikle olumlu bakmıyor."

MUHARREM İNCE'NİN HEDEFİ

"İnce bunu bilmiyor mu? Biliyor. O da "Ben istedim, yapmadılar, o nedenle İstanbul'u kaybettiler" diyerek cumhurbaşkanlığı seçimlerine yürümeyi hedefliyor." diye konuşan Alçı, "Bütün partilerin tabanlarına hitap edebilecek, bütünleştirici bir isim gerek. Sandıkta ittifak arıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu ve Gül

ABDULLAH GÜL DETAYI

"Bundan yaklaşık 10 gün önce Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. Abdullah Gül'ün referansı ile geldiğini, CHP'nin İstanbul adayı olursa çeşitli cemaat ve tarikatlar de dahil geniş bir kitleden oy alabileceğini söyledi." diye konuşan Alçı, şu şekilde devam etti:

"Peki Şener'i aday yapar mı? Buna dair bir işaret henüz yok. Hiçbir kaynaktan bu yönde bir bilgi almadım. Ancak parti buna sıcak bakmıyor, tabanda da karşılığı yok."

İYİ PARTİ'NİN YEŞİL IŞIK YAKTIĞI İSİMLER

"Kemal Kılıçdaroğlu- Meral Akşener görüşmesinde Akşener, destekleyebilecekleri isim olarak İlhan Kesici'yi zikretmiş. Daha sonra Gürsel Tekin'in de adı geçmiş. Hem Kesici'ye hem de Tekin'e İYİ parti yeşil ışık yakmış."

"CHP şimdiye kadar İstanbul ile ilgili 5 anket yaptırdı. Hepsinde İnce birinci çıkıyor. Onu 6-8 puan farkla Gürsel Tekin izliyor. Akif Hamzaçebi'nin devre dışı kaldığını söyleyebiliriz. Nitekim son 3 ankette onun ismi yer almamış."