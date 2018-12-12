Abdüllatif Şener'den Binali Yıldırım'ı Kızdıracak Sözler: Ona Siyaseti Ben Öğrettim

Konya Kanal 42'de Recep Cingöz'un sunuculuğunu yaptığı Tarım Masası programında adının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak geçmesini değerlendiren CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TBMM Başkanı Binali Yıldırımla ilgili bir soruya "Ona siyaseti ben öğrettim" diye cevap verdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, kurucularından biri olduğu AK Parti'den istifa ettikten sonra CHP ile siyasi yaşamına devam ediyor. 24 Haziran seçimlerinde Şener'in ismi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.

Binali Yıldırım

"ONU PARTİYE KAZANDIRAN BİR İSİMİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak geçmesini değerlendiren Şener, "Binali Yıldırım sizin için zor bir rakip midir kolay bir rakip midir?" sorusu üzerine "Zor diye bir şey olamaz. AK Parti'nin kurulmasından 1 yıl kadar öncesinden itibaren 8 kişilik bir üst kurul oluşturulmuştu. Bu üst kuruldaki üyelerden biri bendim. Bu kuruldaki görevim gereği parti programını da ben hazırladım. Ama kuruluş safhasına geldiğimizde bu 8 kişilik üst kurul kurucular kurulunu da belirledi. Binali Yıldırım'ı Kurucular Kurulu üyeliğine alanlardan biri benim, onu yani partiye kazandıran bir isimim." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener

"MİLLETVEKİLİ LİSTESİNE ALDIM"

"2002 seçimlerinde adayları kesin olarak belirleyen 3 kişiden biri bendim ve Binali Yıldırım'ı da milletvekili listesine alanlardan biri bendim dolayısıyla. Yani onu hem AK Parti'ye kazandıran, hem milletvekili listesine alan bendim" diyen Şener sözlerine şöyle devam etti:

"İlk kabine de ben başbakan yardımcısıydım, o ulaştırma bakanıydı. Bakanlığı da siyaseti de biraz benden öğrenmiştir diyebilirim."