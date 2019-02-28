Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı

Siyaset kulisleri, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül gibi isimlerin parti kuracağı iddialarıyla çalkalanıyor.

YALANLAMA GELMEDİ

Şu ana kadar, taraflardan konuyla ilgili bir yalanlama gelmedi. Bir dönem bu isimlerle birlikte siyaset yapmış olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, parti kurma iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

TEST EDİYORLAR

Abdüllatif Şener'e göre; Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı harekat başlatma testi yapıyor. Ancak Şener, Davutoğlu ve Gül'ün arasında anlaşmazlık olduğunu da dile getirdi. Bu anlaşmazlıklardan birinin Ahmet Davutoğlu'nun, kurulacak yeni partinin Genel Başkanı olmak istediği ancak Abdullah Gül'ün, Davutoğlu'nun Genel Başkanı olmasına sıcak bakmadığını söyledi.