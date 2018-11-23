Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak'ın Karşı Karşıya Geldiği An Olay Oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.

MAHCUBİYET FOTOĞRAF KARESİNE YANSIDI

Eski partisine muhalefet eden Abdüllatif Şener'in en fazla eleştirdiği kişilerden olan Berat Albayrak'ı gördüğünde yaşadığı mahcubiyet, şaşkınlık ve endişe yüzünden belli oluyordu.

İşte sosyal medyada olay olan o görüntü;