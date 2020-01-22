Abdüllatif Şener'in fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu

AK Parti'den istifa ettikten sonra parti kurup kapatmak zorunda kalan ardından da CHP'ye katılıp Konya Milletvekili seçilen Abdüllatif Şener'in gittiği bir kahvede çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

YİNE BEKLEDİĞİ İLGİYİ GÖRMEDİ

Seçim döneminde boş meydanlarda miting yapmak zorunda kalan Şener, son olarak seçildiği kent olan Konya'da bir kahvehaneye ziyareti gerçekleştirdi. Burada yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Şener, vatandaşlardan beklediği ilgiyi göremedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU

Şener konuşurken bazı vatandaşlar başka taraflara bakarken, bazıları da oyunlarına devam etti. Şener'in ziyareti sırasında çekilen fotoğraf karesi sosyal medyada günün konusu oldu.