Abdulmuttalip Örpek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ÇEKMEKÖY belediye başkan adayı olan Abdulmuttalip Örpek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ÇEKMEKÖY ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Abdulmuttalip Örpek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ÇEKMEKÖY adayı Abdulmuttalip Örpek kimdir? BTP İSTANBUL ÇEKMEKÖY adayı Abdulmuttalip Örpek yüzde kaç oy aldı?

Abdulmuttalip Örpek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ÇEKMEKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulmuttalip Örpek ÇEKMEKÖY ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. ÇEKMEKÖY ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Abdulmuttalip Örpek adlı BTP adayı toplamda 180 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ÇEKMEKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.