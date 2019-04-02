Abdülsamed Çınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS ALTINYAYLA belediye başkan adayı olan Abdülsamed Çınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS ALTINYAYLA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Abdülsamed Çınar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS ALTINYAYLA adayı Abdülsamed Çınar kimdir? BTP SİVAS ALTINYAYLA adayı Abdülsamed Çınar yüzde kaç oy aldı?

Abdülsamed Çınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS ALTINYAYLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdülsamed Çınar ALTINYAYLA ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. ALTINYAYLA ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Abdülsamed Çınar adlı BTP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS ALTINYAYLA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.