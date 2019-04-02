Abdulsamed Elçi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL PENDİK belediye başkan adayı olan Abdulsamed Elçi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL PENDİK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Abdulsamed Elçi isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL PENDİK adayı Abdulsamed Elçi kimdir? Bağımsız İSTANBUL PENDİK adayı Abdulsamed Elçi yüzde kaç oy aldı?

Abdulsamed Elçi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL PENDİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulsamed Elçi PENDİK ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. PENDİK ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Abdulsamed Elçi adlı Bağımsız adayı toplamda 703 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL PENDİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.