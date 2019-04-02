Abdulsamet Alşen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM KÖPRÜKÖY belediye başkan adayı olan Abdulsamet Alşen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM KÖPRÜKÖY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Abdulsamet Alşen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM KÖPRÜKÖY adayı Abdulsamet Alşen kimdir? BTP ERZURUM KÖPRÜKÖY adayı Abdulsamet Alşen yüzde kaç oy aldı?

Abdulsamet Alşen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM KÖPRÜKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Abdulsamet Alşen KÖPRÜKÖY ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. KÖPRÜKÖY ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Abdulsamet Alşen adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM KÖPRÜKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.