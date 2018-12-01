Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş Derbisinde Tribünde Olacak

Rahatsızlığından dolayı bir haftadır serum alan Galatasaray
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş
ile oynayacağı derbi maçı Vodafone Park
'ta takip edecek.
Soğuk algınlığı hastalığından dolayı bir haftadır serum alan ve bu şekilde Lokomotiv Moskova
mücadelesinde takımı desteklemek için Rusya
'nın başkenti Moskova'ya giden Albayrak, bugün sarı kırmızılı takımın taraftara ve basına açık olarak Türk Telekom Stadyumu
'nda yaptığı antrenmanda statta yer alamadı. Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Abdurrahim Albayrak, yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek. - Albayrak
Galatasaray,Vodafone Park,Abdurrahim Albayrak,Beşiktaş
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:27