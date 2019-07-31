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Abdurrahim Albayrak: Emre Mor transferini KAP'a bildireceğiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcu Emre Mor'un transferini KAP'a bildireceklerini açıkladı.

31.07.2019 13:10
Abdurrahim Albayrak: Emre Mor transferini KAP'a bildireceğiz

TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u birazdan KAP'a bildireceklerini açıkladı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Biraz sonra Emre Mor için KAP açıklaması yapacağız. Bitenleri söylüyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.

GALATASARAY TRANSFERDE DURMUYOR

Galatasaray daha önce Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk ve Luyindama'yı bonservisle, Jean Michael Seri'yi ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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Abdurrahim Albayrak, Emre Mor, Spor

YORUMLAR (8)
FANATİK: Alın alın saçın paraları zannediyorlar ki şampiyonlar liginde çeyrek final oynayacaklar sizemi kaldı. . . Bu kadar maliyetli oyuncularla şampiyonda olamayacaksın bu sene ondan sonra görürüz kedicikleri :)))
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:) :) :): Hazımsızlık çok kötü ve sinsi bir hastalıktır kardeşim geçmiş olsun. . .
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ACUNBABADEULAN: abdurrahım aldık diosa almamışsızdır :))
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KİM: şimdi onlar düşünsün
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FEYZO: Emreyi aldınız iyi halt ettiniz.onyekürü için uğraşmadınız. Ama pişman olacaksınız.
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DURAN TEKERLEK: hadi be! gel geleceksen velet! ne uğraştırdın! seni ancak, terim parlatır.
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ŞAPKACI: KEDİCİK, SENDE ŞİKECİ OLACAĞINA GEL GALATASARAYLI OL ŞAMPİYON OL.
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ULTRAKEDİ: TEKERLEK. PARATÖRÜN YALAKASI OLACAĞINA ADAM OLMAYI DENE.
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