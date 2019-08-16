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Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. Albayrak, "Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." dedi.

16.08.2019 23:32 Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor-Galatasaray maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MONACO İLE KARDEŞ KULÜP OLDUK"

Albayrak, "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk. Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." dedi.


Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne, Denizlispor, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (4)
KENAN: Almaya gidiyorum dedin olmadı fotoğraf çektirdin olmadı denizli maçında sonra içtiğin gibi soğuk su iç
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UASLAN: Bu takım sene sonunda şampiyon olucak GALATASARAY bütün hazırlık maçlarını böyle oynadı yenileceği de kesindi Nzonzi Falcao Feghouli eklensin şu kadroya marcao yuda çek kenara koy yerine donk u ligi alır götürür . . . ara transferde 30 milyon euro gelicek şampiyonlar liginden o para ile 2 tan bek 2 tane taş gibi stoper alır üstüne para kalır onada onyekuru gibi bir genç ayarlanır rehavete kapılmayın !
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2222: Bırak başkan Allah aşkına
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GARİP BİR İNSAN: yahu sarılmayla ne alakası var
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