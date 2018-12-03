Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'ı Kimse Yok Sayamaz"

Galatasaray
Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park
'ta oynanan ve 1-0 kaybettikleri Beşiktaş
derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.Abdurrahim Albayrak'ın maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:
"Galatasaray'ı kimse yok sayamaz"
"Galatasaray'ı kimse yok sayamaz. Dün akşam gördünüz, 41 bin kişi dünya rekoru kırıyor. Yarın 40 bin kişi, 30 milyon olur. Camiaları germeyelim. Germek istemiyorum. Ne olur gelin camialar barışsınlar. Galatasaray'ı yok sayarak Kulüpler Birliği kararı almak Türk futbolunda yapılmış en büyük hatadır. Bize de bir kulüp böyle bir açıklama yapacağız dediği zaman hiçbir kulüp için böyle bir karara imza atmayız dedik."
"Güzel insanları birbirine kırdırmayalım"
"Geçen akşam televizyona bağlanan kulüp başkanları, rızaları olmadan açıklamanın gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Bu da gerçekten üzücüdür. Ortamı fazla germeyelim. Çok büyük camialar, bizler bugün varız yarın yokuz, iyi izler bırakıp gitmek istiyoruz. Güzel insanları birbirine kırdırmayalım. Güzel ülkemizde güzel işler yaparak iz bırakmak istiyoruz. Herkes aynı duyarlılıkta olursa ülke futboluna daha iyi hizmet ederiz."
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Vodafone Park,Beşiktaş,Abdurrahim Albayrak,Galatasaray
03 Aralık 2018 Pazartesi 01:52