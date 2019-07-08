08.07.2019 12:08
Haberler» Spor» Haber

Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar

Galatasaray'ın iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya çalıştığı, Diagne için Abdurrahim Albayrak'ı telefonla trollediler.

Sosyal medya kullanıcı bir kişi, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefondan görüntülü arayarak golcü oyuncu Diagne'nin fiyatını sordu.

Kendini menajer gibi tanıtan bir kişi, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'la transfer görüşmesi yaptı.

Albayrak'ı görüntülü arayan sosyal medya kullanıcısı, ingilizce olarak Diagne'nin fiyatını sordu. Deneyimli yönetici ise karşısındaki kişiye "15 milyon euro" şeklinde cevap verdi.

SEZONU GOL KRALI OLARAK TAMAMLAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi sarı kırmızılı ekip Diagne'yi devre arasında 13 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer etmiş ve Senegalli oyuncu 30 gol atarak Süper Lig'i gol kralı olarak bitirmişti.

Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar

FenerbahçeFenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı

BeşiktaşBeşiktaş'a Burak Yılmaz şoku! Lecce yıldız ismi ikna etti

FenerbahçeFenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı! Sponsor aranıyor

Hasan ŞaşHasan Şaş'tan Aboubakar, Costa ve Falcao açıklaması

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (8)
KAYSERİ''Lİ ERHAN: Abdürrahim Albayrak''taki akıcı ingilizceye hayran kaldım :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KRALEX: mal yaa bu adammmm
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: BAŞKAN NAPIYOSUN SEN YAAAAA :D :D
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ULTRAFB: I''M Şakır Şakır engiliş
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
1234: :)))))))))))))))))))))))
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TIRMIK SAPI: BÖYLE MALLAR YÖNETİCİLİK YAPIYOR BU KULÜPTE, GERİSİNİ DÜŞÜNÜN.
Yayından Kaldır
9 1
Cevap yaz
ŞAZİYE CEYHAN: ''GS'' lisesi, kulübün esnaf gibi değil kurumsal bir kimlikle yönetilmesi için çabalasada bu görüntü bu kimliğe zarar mı verdide anlamadım bu kişiler sayesınde kac sampıyonluk gorduk bide ona bakmak lazım :) . . .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
CORCİ: kimler nerelere geliyor çıldırmamak elde değil. . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
12:56   Altınordu'da Serdar feshetti
12:55   Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor
12:49   İstanbul Kastamonuspor'da yeni yönetim belli oldu
12:49   Premier Lig heyecanı TRT Spor'da
12:45   Kaleci Abdülaziz, Osmanlıspor ile sözleşmesini feshetti
12:45   Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
12:44   Kırkpınar şampiyonu Gürbüz'den 'geleneksel veda' ziyareti