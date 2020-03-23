Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Albayrak'ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi.

Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

MERT ÇETİN DOĞRULADI

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbi sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak herhangi ciddi bir bulguya rastlanmamıştı.

Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah'ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.

Konu ile ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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