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Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta koronavirüs tespit edildiği ve çiftin özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı.

23.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:52

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Albayrak'ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi.

Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

MERT ÇETİN DOĞRULADI

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbi sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ancak herhangi ciddi bir bulguya rastlanmamıştı.

Öte yandan Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah'ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.

Konu ile ilgili olarak Galatasaray Kulübü'nden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı

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Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Etiketler : Spor

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Yorumlar (3)
CANER:Nereden kapmışlar, onu yazmamışsınız?
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FİRAT:Her lig corona yüzünden iptal oluyor en son da Türkiye. Kos kocaman derbiyi maf ettiniz. Tabii ki insanlarda positif cikar -.-
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FB Lİ:Allah acil şifalar versin.
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