Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin - Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin

Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin Villa sitesi sessizliğe büründü Albayrak'ın yaşadığı villa havadan görüntülendi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından çifttin Büyükçekmece'de bir sitede bulunan villası sessizliğe büründü.

23.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:26
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin
Villa sitesi sessizliğe büründü
Albayrak'ın yaşadığı villa havadan görüntülendi
İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından çifttin Büyükçekmece 'de bir sitede bulunan villası sessizliğe büründü. Komşuları üzgün ve tedirgin olduğu görülürken evi havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta Yeşilköy'deki özel bir hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı. Gözlem altına alınan ve ikinci testi yapılan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edildiği belirtildi. Hastanede karantinaya alınan Albayrak çiftinin tedavileri devam ederken çiftin yaşadığı lüks villa sessizliğe büründü. Komşuları zorunda olmadıkça sokağa çıkmazken, sosyal alanların ise tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi.
"Hepimiz tedirginiz"
Abdürrahim Albayrak'ın 15 yıllık komşusu olduğunu söyleyen Dursun Boran haberi aldıktan sonra üzüldüğünü belirterek"Bu mahallede ikinci korona vakası ne yazık ki. Bir hafta öncede başka bir komşumuzda çıkmıştı. Bu sabahta aldığımız haberle Abdurrahim Albayrak ile eşinin testlerinin pozitif çıkmış. Gerçekten çok üzüldük. Tedbir olarak kimse dışarı çıkmıyor. İster istemez bizde tedirgin olduk. Herkes sosyal alanları kullanmayı bıraktı sitede. Gün içerisinde yoğun kalabalık olurdu artık herkes evinde çalışıyor kimse sokağa adımını bile atmıyor"diye konuştu. Abdurrahim Albayrak’ın komşuları tedirgin

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Büyükçekmece, Galatasaray, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

O iskele koronavirüs sebebiyle kapatıldı - Haberler Koronavirüs Netflix'in İzleyici Sayısını Artırdı - Haberler Koronavirüs Üç Yolla Bitebilir - Haberler Anemi İlacı Türkiye'de Üretilecek! Dışa Bağımlılık Azalacak - Haberler HDP'li belediye başkanlarına terör gözaltısı - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler
Loading