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Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:
"İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

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