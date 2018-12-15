15 Aralık 2018, 22:02
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Abdurrahim Albayrak'ın Maç Sonu Yaptığı Açıklama, Galatasaraylıları Kızdırdı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk" sözleri taraftarın tepkisini çekti.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'in golünü İrfan Can Kahveci kaydederken, Galatasaray'ın golü penaltıdan Eren Derdiyok'tan geldi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç sonunda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk." dedi.Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamasına sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Başakşehir,Galatasaray,Abdurrahim Albayrak
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:02



YORUMLAR (8)
ALPER YÜKSEL: Bu adam değilmi gomisi satan GALATASARAY ı bu hale düşüren birde açıklama yapmış insanda biraz karektr olur pes yani
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OOO: bu adam zaten turkceyi bilmiyor alkıştan başka neye yarar
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AKA: Zaten ciddiyetsiz adam hiç Galatasaray ma yakışmıyor
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6 5
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GÖLGE: galatasaraylıyım ama doğru konuşmuş.. maçın adamı muslera gene
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