Abdurrahim Albayrak'ın Maç Sonu Yaptığı Açıklama, Galatasaraylıları Kızdırdı!

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadında oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir'in golünü İrfan Can Kahveci kaydederken, Galatasaray'ın golü penaltıdan Eren Derdiyok'tan geldi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç sonunda konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk." dedi.Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamasına sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.