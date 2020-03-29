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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi. Albayrak yaptığı açıklamada, tedavisinin tamamlandığını ve son iki test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

29.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:34

Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, koronavirüs tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.

"SON İKİ TEST SONUCUM NEGATİF"

Hikmet Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son iki test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ile birlikte, teknik direktör Fatih Terim ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavilerine başlanmıştı.

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Abdurrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

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Haberler ›› Spor ››Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi - Spor
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