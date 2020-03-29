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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen oğlu Hikmet Albayrak, sağlığına kavuştu.

29.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:52
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen oğlu Hikmet Albayrak, sağlığına kavuştu.
Hikmet Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Koronavirüs, Galatasaray, Twitter, Spor

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Haberler ›› Spor ››Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi - Spor
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