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Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

Galatasaray'a teknik direktör Fatih Terim'in ardından ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan da sevindirici haber geldi. Albayrak'ın yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı.

07.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:00

Sarı-kırmızılılarda virüse ilk yakalanan isim olan Abdurrahim Albayrak'ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Albayrak, özel şirketinde birkaç gün daha tedbir amaçlı karantinada kalacak.

TERİM'İN DE TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Galatasaray 'da durumu her geçen gün daha iyiye giden ve dün yapılan testi negatif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in tedavisine ise evinde devam ediliyor.

Abdurrahim Albayrak’ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

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Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

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