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Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak koronavirüs mü oldu? Abdurrahim Albayrak'ın eşi kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve çiftin tedavi altına alındığı öğrenildi. Peki, Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak koronavirüs mü oldu?

23.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:22
Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak koronavirüs mü oldu? Abdurrahim Albayrak'ın eşi kimdir?

Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da virüse yakalandığı tespit edildi. Çift, özel bir hastanede karantina altına alındı. Gündemi sarsan gelişme sonrası Abdurrahim Albayrak kimdir? Abdurrahim Albayrak kaç yaşında, nereli? Abdurrahim Albayrak koronavirüs mü oldu, orularının yanıtları araştırıldı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak doğum tarihi: 13 Haziran 1954

Abdurrahim Albayrak kaç yaşında: 65yaşında

Abdurrahim Albayrak nereli: Rize

Abdurrahim Albayrak eşi: Nadiye Albayrak (e. 1980)

Abdurrahim Albayrak mesleği: Yönetici, İş adamı

Abdurrahim Albayrak Türk iş adamı ve spor yöneticisidir. Aynı zamanda Galatasaray SK 2. Başkanı'dır.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN EŞİ KİMDİR?

Abdurrahim Albayrak'ın eşi, Nadiye Albayrak'tır. Abdurrahim Albayrak ve Nadiye Albayrak 1980'de evlendiler.

ABDURRAHİM ALBAYRAK İŞ HAYATI

Almanya'ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye'ye döndü ve bir dükkân açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya'ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Almanya'nın Frankfurt kentinde babasının yanında inşaatlarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye'ye döndü. Askerliği bitince Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize'de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul'a taşındı. İstanbul'da, Habibler Köyü'ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi unvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. Halihazırda 15000 araçlık bir filonun sahibidir.

ABDURRAHİM ALBAYRAK SPOR YÖNETİCİLİĞİ

9047 nolu Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. İlk defa Mehmet Cansun'un başkanlığındaki Galatasaray SK yönetim kurulunda Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yaptı. Kısa sürede camianın ve taraftarın sevdiği isim haline geldi. Özellikle maç esnasındaki aşırı ve heyecanı dikkat çekti. 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal'ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte "Başkan yardımcılığı" görevini üstlendi. 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti. 21 Ocak 2018'de yapılan Galatasaray Olağanüstü Genelkurulu'nda dışarıdan Mustafa Cengiz yönetimini desteklemiş ve Cengiz'in seçilmesiyle Sportif AŞ Başkan Vekili olmuştur. 26 Mayıs 2018'de yapılan Galatasaray Olağan Genelkurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in listesinde yönetime gelmiş ve Galatasaray SK 2. Başkanlığı'na getirilmiştir.

Galatasaray SK yönetiminde bulunduğu 6 farklı sezonun hepsinde Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır. Birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs pandemisinden kendisi de etkilenmiş ve testi pozitif çıkmış, bunun üzerine tedavi altına alınmıştır.

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Etiketler : Galatasaray Spor Kulübü, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Koronavirüs, Gündem, Güncel

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