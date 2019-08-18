Abdurrahim Albayrak, Monaco'ya Mbaye Diagne'yi önerdi!

Galatasaray'da transferi yılan hikayesine dönen Falcao için flaş bir teklif ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı golcünün durumunu görüşürken, geçen sezonun gol kralı Diagne'yi teklif ettiği öğrenildi. Monaco ile yakın ilişkiler kurduklarını söyleyen Albayrak'ın, Fransız kulübüne, "Diagne'yi düşünür müsünüz? diye sorduğu belirtildi.

"BELKİ SİZDE ÇOK İŞ YAPAR"

Albayrak'ın ayrıca, "Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama sizde belki çok iş yapar" diyerek öneride bulunduğu, Fransız kulübünün de bu ihtimali değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Bunun üzerine Ben Yedder dışında başka forvet takviyesi daha planlayan Monaco kulüp idarecilerinin Diagne'yi ihtimaller arasına yazdıkları belirtildi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Böylece Monaco'dan Falcao'yu istediği şartlarda almaya hazırlanan Galatasaray, Diagne'yi vererek bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Monaco'nun, alacağı ikinci forvet konusunda pürüz yaşaması halinde son ihtimal olarak Diagne'yi değerlendirme olasılığı bulunuyor.

(Skorer)