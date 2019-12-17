Haberler » Spor » Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık - Spor

Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık

"Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş""Allah'a şükür önledik"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / - Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçının ardından sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak...

17.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:40Abdurrahim Albayrak: Ne olduğunu anlamadık

"Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş"

"Allah'a şükür önledik"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ - 'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçının ardından sarı kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu söyleyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "İki gündür Florya'da takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eleyeceğimize inanmıştık, 4-0 değil, daha fazlaya ihtiyacımız olsaydı onu da atabilecek güçteydik. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hakikaten kazanmak için, ihtiyacımız olan skoru almak için her şeyi yaptılar, Galatasaray'a yakışanı yaptılar. Çok da sakatımız vardı ama bugün sahada olan, sonradan giren tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, hepsi çok iyiydi."

"DEVRE ARASINDA TÜNELDE FUTBOLCULARIMIZA DİRSEK ATAN BİR TUZLASPORLU FUTBOLCU OLMUŞ"

Maçın ardından yaşanan olaylara değinen Albayrak, "Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Sahalarda görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Devre arasında tünelde çıkarken bizim futbolcularımıza dirsek atan bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş. Biz onlarla dostça oturduk, bir şeyimiz yoktu. Ne olduğunu anlamadık, yukarıdan atladım ayırmak istedim" dedi.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÖNLEDİK"

Soyunma odası koridorlarında da gerginliğin sürdüğünün altını çizen Abdurrahim Albayrak, "Olaylar bayağı ciddi yaşandı ama Allah'a şükür önledik. Çok üzüldüm. İlk maçta biz Türk Telekom Stadı'nda oynadık, rakibimizi tebrik ettik, tüm yöneticilerle görüştük, ayrıldık. Futbolcular da öyle. Hatta şimdi soyunma odasında futbolcular forma değiştirdiler. Nasıl çıktı olaylar anlamadım. Başkanlarla, yöneticilerle gayet dostça maç seyrettik. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları



Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:46 İngiltere Lig Kupası'nda ilk yarı finalist Aston Villa - Spor
00:41 Zalgiris Kaunas 68-74 Anadolu Efes - Spor
00:39 Umut Süleyman Altınpa'dan bir şampiyonluk daha - Spor
00:38 Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Spor
00:31 Fatih Terim: "Gökhan Çıra'yı sordum, merak ettim" - Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Spor
23:37 Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum - Spor
23:20 Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi - Spor
23:18 Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın? - Spor
18.12.2019 00:53:05