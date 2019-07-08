08.07.2019 20:33
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Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı." dedi.

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Selçuk İnan ile sözleşme yenilenmesiyle ilgili olarak, "Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk'un ilk mukavelesinde de vardım uzatmasında da varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, beni hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Albayrak, "Şu anda da mukaveleyi imzalamadı. Sözleşmeyi oku dedim, 'okumam, ben Galatasaray'ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir' dedi. Bütün Galatasaray camiasının önünde şunu ifade etmek istiyorum: Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı, 'hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın benim için geçerli' dedi. Selçuk'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı

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YORUMLAR (3)
...............: Selçuk artık futbolu bırakıp antrenörlük kariyerine başlamalıdır
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FUTBOOLL: Yillaraca her sene 20 milyonu cebine koydu son senede almaya versin demi :)
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1234: İşte bu futbolcuya ADAM denir.
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