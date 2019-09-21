Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın başkan adayı olacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Albayrak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak,"Galatasaray kulübünün başarısı için büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu vardır. Galatasaray'ın dedikoduya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Daha önemli başarılara ulaşmak adına kenetlenme zamanıdır. Galatasaray bir oldukça, birlik oldukça güçlüdür."dedi.

KOLTUK SAVAŞI İDDİASI

Yönetimin bütün camiayı kucaklaması birlik için öncü olması beklenirken Başkan ve yöneticiler arasında koltuk kavgaları yaşandığı ortaya çıktı iddia edilmişyi. Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söylediği belirtildi.

YUSUF GÜNAY'DAN TEPKİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz, Albayrak'ın bu tutumuna bir hayli bozulmuş durumda olduğu ve bazı yöneticiler de Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yürüyüşüne destek olacaklarını ifade edilmişti. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu noktada tavrını ortaya koydu.

Başkan Mustafa Cengiz'in her daim yanında olan Yusuf Günay "Benim tek Başkan'ım Mustafa Cengiz'dir, başka birini desteklememiz söz konusu değildir" şeklinde görüşünü ifade etti. Ancak camia içerisinde ekim ayında seçim olacağı kulaktan kulağa yayılmaya başlamış durumda.