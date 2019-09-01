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Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

01.09.2019 17:35 Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Albayrak'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yu uzun süredir transfer etmek isteyen Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu getirecek olan Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Falcao'nun da sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte uçağa binmeden fotoğraf paylaşması dikkat çekti. Bu paylaşımlar taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

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