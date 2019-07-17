17.07.2019 22:00
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Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, hem fikstürü hem de KAP'a bildirilen Seri hakkında konuştu.

Süper Lig 2019-20 sezonunun fikstür çekiminin ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

"SERI İÇİN AÇIKLAMAYI BAŞKAN YAPACAK"

Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Fildişi Sahilli orta saha Jean Michael Seri hakkında konuşan Albayrak, "Seri ile ilgili açıklamaları yarın başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin Galatasaray'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Süper Lig fikstürü hakkında da açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "2019-20 sezonunun bütün kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiçbir futbolcunun burnu kanamadan, güzel bir sezon, barış, sevgi dolu bir sezon geçirmesini diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak. Cemil Usta ismine yakışır bir sezon olur inşallah. Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Onun ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması

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