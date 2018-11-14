14 Kasım 2018, 19:20
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Abdurrahim Albayrak'tan Gomis İsyanı!

Abdurrahim Albayrak

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile çok yüksek ücret talep etmesinden dolayı yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün  kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, Gomis'in  kendilerinden yıllık 3 milyon 300 bin avro aldığını belirterek, "Ben Galatasaray  menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz  yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti.  Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret  ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın." diye konuştu.
Fransız futbolcuyu kadrolarında tutmak istediklerini aktaran Albayrak,  şunları kaydetti:
"Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün ödeyemeyeceği, çok yüksek  zam istedi. Ben ona, bir yıldır oynamayan ama yıllık bir milyon 600 bin avro alan  bir futbolcumuz olduğunu söyledim. 'Ücretinin yarısını ödeyelim ama ama git.'  dediğimde bu oyuncu, 'Hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam.' dedi. Bunu  hatırlattığımda Gomis, 'O kulübün problemi, futbolcu her zaman alır, futbolcu  vermez.' karşılığını verdi. Kendisine 'Formsuz olsaydın ücretinden indirim yapar  mıydın?' diye sordum. 'Asla yapmazdım' dedi. Yıllık 3 milyon 300 bin avro olan  ücretinin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. ya da sözleşmesinin uzatılmasını  talep etti. Kalması için çok uğraştım. Gittiği kulüpte 10 milyon avro alıyor. Biz bu paraları veremezdik."
Abdurrahim Albayrak, forvet transferi yapamamalarıyla ilgili, "Biz  kazaya kurban gittik. Son gün yapıyorduk, bitiyordu. Çok önemli bir futbolcuyu  alıyorduk. Çin kulübüne faks çektik. 'Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız.'  dediler. Yanlış bir imza atsak ve karşınıza 25 milyon avro zararla çıkıp  konuşabilir miyiz? Son gün Vagner Love'ı alıyorduk ama olmadı."  değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçtan sonra çıkan olayları  yatıştırmak için sahaya girmesi konusunda ise "O anda sahaya girmek  mecburiyetindeydim. Raporları eline geçenler de görmüştür. Büyük harflerle  gözlemcinin teşekkürü vardır. Sadece orada değil, koridorlarda da büyük efor sarf  ettim. Çünkü Fenerbahçe misafirimizdi. Onları en iyi şekilde korumak bizim  görevimiz." ifadelerini kullandı.


Tevfik Fikret,Galatasaray,Abdurrahim Albayrak

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