Abdurrahim Albayrak'tan Gomis İsyanı!

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, Gomis'in kendilerinden yıllık 3 milyon 300 bin avro aldığını belirterek, "Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul 'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın." diye konuştu.

Fransız futbolcuyu kadrolarında tutmak istediklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün ödeyemeyeceği, çok yüksek zam istedi. Ben ona, bir yıldır oynamayan ama yıllık bir milyon 600 bin avro alan bir futbolcumuz olduğunu söyledim. 'Ücretinin yarısını ödeyelim ama ama git.' dediğimde bu oyuncu, 'Hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam.' dedi. Bunu hatırlattığımda Gomis, 'O kulübün problemi, futbolcu her zaman alır, futbolcu vermez.' karşılığını verdi. Kendisine 'Formsuz olsaydın ücretinden indirim yapar mıydın?' diye sordum. 'Asla yapmazdım' dedi. Yıllık 3 milyon 300 bin avro olan ücretinin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. ya da sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. Kalması için çok uğraştım. Gittiği kulüpte 10 milyon avro alıyor. Biz bu paraları veremezdik."

Abdurrahim Albayrak , forvet transferi yapamamalarıyla ilgili, "Biz kazaya kurban gittik. Son gün yapıyorduk, bitiyordu. Çok önemli bir futbolcuyu alıyorduk. Çin kulübüne faks çektik. 'Sahaya bile çıkarırsanız sizi yakarız.' dediler. Yanlış bir imza atsak ve karşınıza 25 milyon avro zararla çıkıp konuşabilir miyiz? Son gün Vagner Love'ı alıyorduk ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.