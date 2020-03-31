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Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.

31.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:29
Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından Abdurrahim Albayrak'tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Galatasaray, Koronavirüs, Spor
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Haberler ›› Spor ››Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber - Spor
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