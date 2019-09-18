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Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Diagne her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli futbolcumuzdur, seneye yine bizimle olacaktır." dedi.

18.09.2019 22:47

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DİAGNE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Albayrak, "Galibiyet için planlarımızı yapmıştık ama fırsatları değerlendiremedik. Brugge deplasmanında 1 puan almak önemlidir. Mutluyuz. Diagne her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli futbolcumuzdur, seneye yine bizimle olacaktır. İnşallah bizim maçlarda değil de rakiplerimize karşı iyi oynar. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması!

Abdurrahim Albayrak, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor

YORUMLAR(2)
BYMACHO:Sizin maçlarda iyi oynama lüksü yok-ki ziraa sizde Fatih ve fedaisi var çizer adamı
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ANKARA:İkimizde müptezeliz lan kara çocuk dediği duyulmuş...
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