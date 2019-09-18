Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması!

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonunda Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DİAGNE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Albayrak, "Galibiyet için planlarımızı yapmıştık ama fırsatları değerlendiremedik. Brugge deplasmanında 1 puan almak önemlidir. Mutluyuz. Diagne her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli futbolcumuzdur, seneye yine bizimle olacaktır. İnşallah bizim maçlarda değil de rakiplerimize karşı iyi oynar. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.