18.06.2019 23:02
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Yılın Süpervizör Ödülü'nü alan Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor." dedi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED)'in İstanbul'da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü'nü aldı.

"TRANSFER MASASINDAN KALKTIM"

Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yılın Süpervizör Ödülü'nü alan Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım
Kaynak: İHA
İstanbul, Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, Spor

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